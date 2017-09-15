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Bütçe, Ağustosta 874 Milyon Lira Açık Verdi

Ocak-Ağustos döneminde bütçe açığı 25,2 milyar TL oldu.

Bütçe, Ağustosta 874 Milyon Lira Açık Verdi

Ocak-Ağustos döneminde bütçe açığı 25,2 milyar TL oldu.

Kaynak: Dunya.com