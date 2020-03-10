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İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Busworld Türkiye Fuarı'na katılan ORTEM yeni iş birliklerine imza attı

Otomotiv elektroniği, telemetri ve savunma sanayisi alanlarında faaliyet gösteren ORTEM, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı'nda (Busworld Türkiye) yeni iş birliklerine imza attı.

10.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:46
Busworld Türkiye Fuarı'na katılan ORTEM yeni iş birliklerine imza attı

Otomotiv elektroniği, telemetri ve savunma sanayisi alanlarında faaliyet gösteren ORTEM, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı'nda (Busworld Türkiye) yeni iş birliklerine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, United Group iştiraklerinden ORTEM, otobüs endüstrisinin önde gelen fuarlarından Busworld Türkiye'ye katıldı.

Şirket, fuarda, kendi bünyesinde geliştirerek ürettiği gövde kontrol ünitesi, silecek kontrol ünitesi, gösterge kontrol üniteleri, motor kontrol üniteleri, süspansiyon kontrol ünitesi, rocker switch kontrol ünitesi, TFT tabanlı gösterge gibi farklı görevlere sahip elektronik kontrol ünitelerini tanıttı.

ORTEM Genel Müdürü Ömer Şahin Karaman ve United Group İş Geliştirme Direktörü İlham Saleh, fuar sürecinde yeni proje hedefleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Şirket, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ve distribütörlük anlaşmalarına da imza attı.

Fuar, 5-7 Mart'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamıştı.

Kaynak: AA

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