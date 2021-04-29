Büşra Yıldırım yapımcılığa ağırlık verecek
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Büşra Yıldırım yapımcılığa ağırlık verecek

Büşra Yıldırım yapımcılığa ağırlık verecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mesleki kariyerine moda tasarımı alanında başlayan Büşra Prodüksiyon CEO'su Büşra Yıldırım, özellikle kişisel Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Mesleki kariyerine moda tasarımı alanında başlayan Büşra Prodüksiyon CEO'su Büşra Yıldırım, özellikle kişisel Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Prodüksiyon şirketi kuran Yıldırım, ilk etapta Instagram sayfasında yaptığı çekilişler için kurduğu prodüksiyon şirketinde, yapımcılığa da ağırlık vereceğini açıkladı.

Moda tasarımı mezunu olan ve 2 kız annesi olan Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden reklam danışmanlığı yaparak, takipçilerine çeşitli hediyeler de veriyor. Reklam dünyasında olmaktan memnun olduğunu belirten Büşra Yıldırım, "Üzülmeme sebep olacak yorumlarla da karşılaşıyorum. Bu kadar büyük bir takipçi kitlesinin içinde beni sevenler kadar sevmeyenler de olacaktır. Hatta o kadar kötü yorumlarda bulunanlar çıkıyor ki, bazen buradan elimi eteğimi çekme isteğiyle doluyorum. Ancak eşim her zaman bana destek olarak, beni seven ve destekleyen takipçilerimin sayısının daha fazla olduğunu söylüyor. Bu sözlerle kendime geliyorum ve yeniden paylaşımlarıma odaklanıyorum" diye konuştu.

Türk aile yapısına uygun paylaşımlarla sosyal medyada gençlere örnek olmayı hedefleyen Yıldırım, prodüksiyon şirketi ile çalışmalarına yeni bir alan eklediğini de belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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