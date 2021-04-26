Büşra Yıldırım fenomenliğin sırrını verdi
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Büşra Yıldırım fenomenliğin sırrını verdi

Büşra Yıldırım fenomenliğin sırrını verdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Program sunucusu Büşra Yıldırım, sosyal medya hesabında 2 milyonu aşkın takipçiye ulaştı.

Program sunucusu Büşra Yıldırım, sosyal medya hesabında 2 milyonu aşkın takipçiye ulaştı. Fenomenliğin sırrını veren Yıldırım, "Biz özel hayatımızda nasılsak sosyal medyada da öyleyiz. Takipçileriniz size güvenmeli, aldatılacağını düşünmeden size inanmalı" dedi.

Sunucu Büşra Yıldırım, eşi ile birlikte yürüttüğü Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla takipçilerine destek olduğuna dikkat çekti. Kendi adını taşıyan prodüksiyon şirketinde de aynı zamanda CEO olan Yıldırım, 'busra' sayfasında da takipçilerine yardımcı oluyor. Kısa sürede 2 milyonu aşkın takipçiye ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Yıldırım, "Biz özel hayatımızda nasılsak sosyal medyada da öyleyiz. Samimi ve dürüst hallerimiz yapmacık değil. Bu işin en önemli sırrı çok çalışmak olsa da destekleyen pek çok unsur var. Bunların başında takipçilere verdiğiniz güven var tabii ki. Takipçiniz size güvenmeli, aldatılacağını düşünmeden size inanmalı" diye konuştu.

"BAŞARIMI BİR ADIM İLERİYE TAŞIMAK İSTİYORUM"

Başarısını bir adım daha ileri taşımak istediğini belirten Yıldırım, "İnsanların milyonlarca hesap arasından bizi tercih etmesinin birçok sebebi var. Bu sebeplerin başında samimiyet ve dürüstlük geliyor. Bunun yanında toplumsal değerlere olan duruşumuz da etkili oluyor.  Şimdi bu başarımızı bir adım daha ileri götürerek Büşra Prodüksiyon isminde bir şirket kuruyoruz. Bu sayede ilkeli ve toplumsal değerlere saygılı olan çizgimizde ilerlemeye emin adımlarla devam edeceğiz. Televizyon ve Instagram'daki başarımızı bu alana da taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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