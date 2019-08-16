Büşra Ün, Romanya'da ikinci oldu

BRD Bükreş Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda korta çıkan milli sporcu Büşra Ün, teklerde ikinci sırada yer aldı.

16.08.2019 12:09
Büşra Ün, Romanya'da ikinci oldu

BRD Bükreş Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda korta çıkan milli sporcu Büşra Ün, teklerde ikinci sırada yer aldı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'teki turnuvada milli tenisçi Büşra, tekler finalinde İtalyan rakibi Marianna Lauro'ya 2-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenilerek ikinci oldu.

Kaynak: AA
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