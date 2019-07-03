Büşra Ün, İsviçre'de çiftlerde şampiyon oldu

Milli sporcu Büşra Ün, İsviçre'de düzenlenen Birrhard Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Büşra Ün, İsviçre'de çiftlerde şampiyon oldu

Milli sporcu Büşra Ün, İsviçre'de düzenlenen Birrhard Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası çiftler kategorisinde şampiyon oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 ülkeden 24 sporcunun katıldığı turnuvada Büşra Ün çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
Milli tenisçi, finalde, takım arkadaşı İsviçreli Nalani Buob ile Buehler-Grosswiler ikilisini 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek kürsünün zirvesine çıkarken, tekler finalinde ise Nalani Buob'a 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek ikinci oldu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.