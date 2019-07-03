Büşra Ün, İsviçre'de çiftlerde şampiyon oldu

İsviçre'de gerçekleştirilen Tekerlekli Sandalye Tenis Birrhard Açık'ta Türkiye'yi temsil eden Büşra Ün, kadınlar çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

İsviçre'de düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Birhard Açık Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Büşra Ün, 8 ülkeden 24 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada çiftler finalinde İsviçreli partneri Nalani Buob ile İsviçreli Buehler-Grosswiler ikilisi ile karşılaştı. Büşra ve Buob rakiplerini 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek kürsünün zirvesine çıkarken, Büşra tekler finalinde ise Nalani Buob'a 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olarak ikinci oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA