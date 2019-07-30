Büşra Ün çiftlerde şampiyon, teklerde ikinci oldu
Paralimpik milli tenisçi Büşra Ün, Nottingham Futures Turnuvası'nda çiftlerde şampiyon, teklerde ise ikinci oldu.
Paralimpik milli tenisçi Büşra Ün, Nottingham Futures Turnuvası'nda çiftlerde şampiyon, teklerde ise ikinci oldu.
İngiltere'nin Nottingham kentinde düzenlenen turnuvada Büşra, İngiliz partneri Lauren Jones ile çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
Büşra-Jones çifti, finalde Wendi Schutte (Hollanda)-Jessica Webb (İngiltere) ikilisini 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Milli sporcu Büşra, tekler finalinde ise çiftler kategorisindeki partneri Lauren Jones'a 4-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenilerek ikincilikle yetindi.
Kaynak: AA
YORUMLAR
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, eski sevgilisi programa bağlanınca yayını terk etmek istedi
Son Dakika Spor Haberleri