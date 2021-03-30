Büşra Sanay kimdir?
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Büşra Sanay kimdir?

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Büşra Sanay kimdir?

CNN Türk'te 12 yıldır görev yapan haber spikeri Büşra Sanay, kanal ile yollarını ayırdı. Sanay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "12 yıldır çalıştığım Cnn Türk kanalı ile yollarımızı ayırdık" dedi. Peki, Büşra Sanay kimdir?

Demirören Medya Grubu'na bağlı CNN Türk'ten 'Havayı koklayan adam' olarak tanınan hava durumu programları yapan Bünyamin Sürmeli'nin ayrılığının ardından deneyimli bir isimden daha veda haberi geldi. Spiker Büşra Sanay, CNN Türk ile yollarını ayırdı. Gelişme sonrası Büşra Sanay kimdir, merak edildi.

BÜŞRA SANAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Kasım 1986

Kaç yaşında: 34yaşında

Nereli: İstanbul

Sanay 26 Kasım 1986'da İstanbul'da doğdu. İstanbul 50. Yıl İnşaa Lisesi'nden 2003 yılında mezun olduktan sonra gittiği Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde yüksek öğrenimini tamamladı. 2006 yılında eğitim gördüğü üniversitenin televizyon kanalı ÜNTV'de ilk ekran deneyimini sunduğu kültürel program ile yaşadı. Okul bittikten sonra 2008'de CNN Türk haber kanalı ve ardından 2009'da Cumhuriyet gazetesi'nde staj alarak profesyonel oldu. 2010 yılından itibaren uzun yıllardır çalıştığı CNN Türk haber kanalında hafta içi ve hafta sonu haber kuşaklarında sunuculuk yapmaktadır. 2015 yılında gerçekleştirdiği "Türkiye'de Ensest Gerçeği" konulu özel haberiyle dikkat çeken Sanay ayrıca yine bu konuda yazdığı; Kardeşini Doğurmak: Türkiye'de Ensest Gerçeği adlı piyasaya sürdüğü kitabı ile 2018 yılında; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Televizyon Sosyal Bilimler Övgü Ödülü ile mükafatlandırıldı.

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Osman DEMİR
SEO Editörü
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