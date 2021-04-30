Büşra Prodüksiyon'un kurucusu Büşra Yıldırım: "Prodüksiyon şirketimde yapımcılığa da ağırlık vereceğim"
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Büşra Prodüksiyon'un kurucusu Büşra Yıldırım: "Prodüksiyon şirketimde yapımcılığa da ağırlık vereceğim"

Büşra Prodüksiyon'un kurucusu Büşra Yıldırım: 'Prodüksiyon şirketimde yapımcılığa da ağırlık vereceğim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mesleki kariyerine moda tasarımı alanında başlayan Büşra Prodüksiyon kurucusu Büşra Yıldırım, TV ekranlarında ve Instagram sayfasında büyük başarılar elde ettiğini ifade ederek, "Özellikle Instagram sayfamda yaptığım paylaşımlar büyük ilgi görüyor.

Mesleki kariyerine moda tasarımı alanında başlayan Büşra Prodüksiyon kurucusu Büşra Yıldırım, TV ekranlarında ve Instagram sayfasında büyük başarılar elde ettiğini ifade ederek, "Özellikle Instagram sayfamda yaptığım paylaşımlar büyük ilgi görüyor. Bununla birlikte prodüksiyon şirketi kurdum. Sayfamda yaptığım çekilişler için kurduğum şirketimde yapımcılığa da ağırlık vereceğim" dedi.

Moda üzerine bir butiğe sahip olan ve sosyal medya hesabıyla da reklam danışmanlığı yapan Büşra Yıldırım, reklam dünyasında olmaktan memnun olduğunu söyleyerek, "Bu kadar büyük bir takipçi kitlesinin içinde beni sevenler kadar sevmeyenler de olacaktır. Hatta o kadar kötü yorumlarda bulunanlar çıkıyor ki bazen buradan elimi eteğimi çekme isteğiyle doluyorum. Ancak eşim her zaman bana destek olarak beni seven ve destekleyen takipçilerimin sayısının daha fazla olduğunu söylüyor. Bu sözlerle kendime geliyorum ve yeniden paylaşımlarıma konsantre oluyorum" diye konuştu.

Şirketinde sosyal medya reklamcılığı alanında Influencer olarak paylaşımlar yapan Yıldırım, prodüksiyon şirketi ile çalışmalarına yeni bir alan daha eklediğini söyleyerek, "Başarılı iş insanı olarak zihnimi çok yönlü olarak kullanabildiğim için çok hareketli ve analitik düşünebilmenin meyvelerini topluyorum. Türk aile yapısına uygun paylaşımlarımla sosyal medyada bu işi yapacak olan gençlere örnek olmaya çalışıyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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