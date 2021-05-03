Büşra Prodüksiyon Kurucusu Büşra Yıldırım: "Samimiyetimle milyonlarca takipçi sayısına ulaştım"
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Büşra Prodüksiyon Kurucusu Büşra Yıldırım: "Samimiyetimle milyonlarca takipçi sayısına ulaştım"

Büşra Prodüksiyon Kurucusu Büşra Yıldırım: 'Samimiyetimle milyonlarca takipçi sayısına ulaştım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kendi adını taşıyan prodüksiyon şirketinde aynı zamanda firma kurucusu da olan Büşra Yıldırım, Instagram'da yer alan "Büşra" isimli hesabıyla da bir fenomen.

Kendi adını taşıyan prodüksiyon şirketinde aynı zamanda firma kurucusu da olan Büşra Yıldırım, Instagram'da yer alan "Büşra" isimli hesabıyla da bir fenomen. Instagram sayfasında çalışmalarını sürdüren Yıldırım, milyonlarca takipçi sayısına "samimi ve toplumsal değerlere önem veren tavrıyla" ulaştığını ifade etti.

Eşi ile birlikte yürüttüğü Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla takipçilerine destek olduğunu söyleyen Büşra Yıldırım, kısa sürede bu başarıyı yakalamalarının sırrını, "Biz özel hayatımızda nasılsak sosyal medyada da öyleyiz. Samimi ve dürüst hallerimiz yapmacık değil. Bu işin en önemli sırrı çok çalışmak olsa da destekleyen pek çok unsur var. Bunların başında takipçilere verdiğiniz güven var tabii ki. Takipçiniz size güvenmeli, aldatılacağını düşünmeden size inanmalı" diyerek açıkladı.

Başarısını bir adım daha ileri taşımak istediğini söyleyen Büşra Yıldırım, "İnsanların milyonlarca hesap arasından bizi tercih etmesinin birçok sebebi var. Bu sebeplerin başında samimiyet ve dürüstlük geliyor. Bunun yanında toplumsal değerlere olan duruşumuz da etkili oluyor. Şimdi bu başarımızı bir adım daha ileri götürerek Büşra Prodüksiyon isminde bir şirket kuruyoruz. Bu sayede ilkeli ve toplumsal değerlere saygılı olan çizgimizde ilerlemeye emin adımlarla devam edeceğiz. TV'de ve Instagram'daki başarımızı bu alana da taşımayı hedefliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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