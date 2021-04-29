Büşra Prodüksiyon CEO'su Büşra Yıldırım: "Başarımız, samimiyetimizden geliyor"
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Büşra Prodüksiyon CEO'su Büşra Yıldırım: "Başarımız, samimiyetimizden geliyor"

Büşra Prodüksiyon CEO'su Büşra Yıldırım: 'Başarımız, samimiyetimizden geliyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Kurduğu yapım şirketinin üst yöneticilik görevini de yürüten Büşra Yıldırım, "Başarılı olmak için çok çalışıyoruz.

Kurduğu yapım şirketinin üst yöneticilik görevini de yürüten Büşra Yıldırım, "Başarılı olmak için çok çalışıyoruz. Ama başarımızın sırrı sadece bu değil. Biz insanlara her zaman samimi davrandık. Değerlerimize her zaman sahip çıktık ve saygı duyduk" dedi.

TV sunuculuğu da yapan sosyal medya fenomeni Büşra Yıldırım, kurduğu prodüksiyon şirketinin üst yönetimini üstlendi. Büşra Prodüksiyon çatısı altında faaliyetlerine devam edeceğini açıklayan Yıldırım, başarının sırrını "Başarılı olmak için çok çalışıyoruz. Ama başarımızın sırrı sadece bu değil. Biz insanlara her zaman samimi davrandık. Değerlerimize her zaman sahip çıktık ve saygı duyduk. İnsanlar bizi kendilerinden biri olarak gördüğü için çabuk benimsedi ve çok sevdi. Bu sayede başarı grafiğimiz yükselişini sürdürmeye devam ediyor" şeklindeki sözleriyle açıkladı.

İlkeli bir duruş sergileme amacında olduğunu söyleyen Yıldırım, şirket olarak da bu duruştan hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini "Ben her zaman toplumsal değerlerimize bağlı kaldım ve bağlı kalacağım. Ailem de bu dünya görüşüne sahip insanlardı ve beni de bu şekilde yetiştirdiler. Ben de çocuklarımı bu şekilde yetiştireceğim. Çünkü toplumsal değerlerimiz bizim milli kültürümüzün en önemli unsurlarıdır. Onlara sahip çıkmak milli kültürün korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunur" şeklindeki sözleriyle ifade etti.

Büşra Prodüksiyon isimli şirketin kurulumu gerçekleştikten sonra da çalışmalarına aynı ilkeli tavırla devam edeceklerini Büşra Yıldırım, "Bu sektörde bunu başarmanın zor olduğunu söyleyenler var. Ama imkansız olmadığını biz göstereceğiz. Bu sektör ne kadar yozlaşmış olursa olsun, ilkeli ve dürüst çalışanlar da o kadar çok kazanırlar. Çünkü ben bir iş yaptıracaksam dürüst ve ilkeli çalışan bir şirketi tercih ederim. İşinin doğru yapılmasını isteyen herkes de bizimle çalışmak isteyecek" diyerek buna olan inancına da perçinlemiş oldu. - OSMANİYE

Büşra Prodüksiyon CEO'su Büşra Yıldırım: 'Başarımız, samimiyetimizden geliyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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