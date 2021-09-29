Büşra öğretmen Kaçkar'da zirve yaptı, hedefi Ağrı Dağı - Haberler
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Büşra öğretmen Kaçkar'da zirve yaptı, hedefi Ağrı Dağı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Büşra öğretmen Kaçkar'da zirve yaptı, hedefi Ağrı Dağı

Samsun'un Bafra ilçesinde belgeli tek kadın dağcı olan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Büşra Bilgin(31), Kaçkar Dağı'nda zirve yaparak Türk bayrağını dalgalandırdı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde belgeli tek kadın dağcı olan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Büşra Bilgin(31), Kaçkar Dağı'nda zirve yaparak Türk bayrağını dalgalandırdı. Büşra öğretmenin bir sonraki hedefi ise Ağrı Dağı.

2 yıl önce Samsun Dağcılık Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Büşra Bilgin, aldığı eğitimler sonunda 2 bin 992 metre yüksekliğindeki Isparta Dedegöl, 3 bin 253 metre Hasan Dağı, 3 bin 756 metre Büyük Demir Kazik Dağı ve en son olarak da 3 bin 937metre yükseklikte bulunan Kaçkar Dağı'na tırmanarak zirve yaptı.

"Ağrı Dağı'nda zirve yapıp hayalimi gerçekleştirmek istiyorum"

6 yıl önce başladığı ve severek yaptığı öğretmenlik mesleğinin yanı sıra doğa yürüyüşü ile başladığı macerasını şimdi dağlara tırmanarak sürdürdüğünü belirten Büşra Bilgin, "2 yıldır dağcılık ile ilgileniyorum. İlk baslarda sadece doğa yürüyüşleri yapıyordum, bu yürüyüşlerle yakın cevrede birçok rotada yürüdüm. Daha sonraları doğa yürüyüşleri bana yetersiz gelmeye başladı ve bu işi profesyonel yapmaya karar verdim. Kulüp bünyesinde yapılan eğitimlere katıldım, sonrasında ise federasyonun eğitimlerine başladım. Şuan Samsun Dağcılık Kulübü'nün lisanslı sporcusu olarak faaliyetlerime devam ediyorum. Bu süreçte çeşitli dağlara tırmanışlar yaptım. İnsanlar dağa tırmanışın ne olduğunu ve bir dağin ne hissettirdiğini, dağda nelerle mücadele ettiğinizi bilmiyorlar. Bu yüzden çok farklı tepkilerle karşılaşıyorum. Bence dağda olmak hayatın tüm telaşından, koşturmacasından uzaklaşmak, kendini görmek, sınırlarını bilmek.. Hayatın başlangıç ve bitiş noktası gibi nitelendiriyorum dağları. Çünkü sözde modern yaşam bitip gerçek yaşamın başlama noktasıdır aslında. Ne zaman dağ yolculuğuna hazırlansam bir hüzün bir telaş ve bir heyecan kaplar içimi, dağlar türkülere hikayelere konu olmuş çok farklı yerler ve dağlarda zaman kavramı çok farklı. Şehre döndüğünüzde aslında modern hayatın beton yığınlarının gelişmiş olmadığını anlıyorum. Isparta Dedegöl, Hasan Dağı, Büyük Demir Kazık Dağı ve Kaçkar Dağı'nda zirve yaptım. Bir defasında da 5 bin 137 metre yükseklikle Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmanarak zirve denemesi yaptım. Herhangi bir lojistik destek almadan kamp yüküyle yürüdük zirve olmadı ama 4 bin 900 metreye kadar yükseldim, rahatsızlanıp geri dönmek zorunda kaldım. Bir gün Ağrı Dağı'nda zirve yapıp hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" dedi. - SAMSUN

Büşra öğretmen Kaçkar'da zirve yaptı, hedefi Ağrı Dağı

Büşra öğretmen Kaçkar'da zirve yaptı, hedefi Ağrı Dağı

Büşra öğretmen Kaçkar'da zirve yaptı, hedefi Ağrı Dağı

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