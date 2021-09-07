Büşra'nın ismi kütüphanede yaşayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büşra'nın ismi kütüphanede yaşayacak

Büşra'nın ismi kütüphanede yaşayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ardahan ili Çıldır ilçesinde yer alan Kurtkale Köyü Orta Okulu için Türk Kütüphaneciler Derneği Kampüs İstanbul ve SEV Amerikan Koleji ile başlatılan proje, pandeminin araya girmesine rağmen sonuçlandırıldı.

Ardahan ili Çıldır ilçesinde yer alan Kurtkale Köyü Orta Okulu için Türk Kütüphaneciler Derneği Kampüs İstanbul ve SEV Amerikan Koleji ile başlatılan proje, pandeminin araya girmesine rağmen sonuçlandırıldı.

2016 yılında trafik kazasında aramızdan ayrılan üniversitesi öğrencisi Feride Büşra Taşlı 'nın adı kütüphanede yaşayacak. Ailesinin "Nino" olarak adlandırdığı Büşra'ın kütüphanesinde kitaplar Kurtkalede orta okulundaki yeni "Ninolara" ışık olup öğrenimlerini tamamlamada destek olacak.

Feride Büşra Taşlı' nın annesi Halide Taşlı kütüphanenin kurdelesini kestikten sonra kızı adına yapılan özel tasarım ekslibris ile kitapları mühürledi. Açılış töreninde Feride Büşra Taşlı'nın ablası Buket Taşlı, Kurtkale Köyü Ortaokulu müdür vekili Olgun Ağdemir, SEV Amerikan Koleji Kütüphane Sorumlusu Neslihan Aksu ile Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi temsilcisi Salih Aydın ile birlikte okul bahçesine fidan dikerek gelecek nesillere örnek olmanın ve güzel bir armağan bırakmanın mutluluğunu yaşadılar. - ARDAHAN

Büşra'nın ismi kütüphanede yaşayacak
Büşra'nın ismi kütüphanede yaşayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Emine Erdoğan mutfağa girdi, kendi elleriyle leblebi helvası yaptı
Emine Erdoğan mutfağa girdi, kendi elleriyle leblebi helvası yaptı
İtfaiyecileriyle meşhur Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde, itfaiyeci olmayana kız verilmiyor
İtfaiyecileriyle meşhur Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde, itfaiyeci olmayana kız verilmiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Yaşar Güler Meral Akşener Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Demet Akalın Rasim Öztekin
Spor Max Meyer Şenol Güneş Abdullah Avcı Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Büşra'nın ismi kütüphanede yaşayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 09:19:02. #1.14#

title