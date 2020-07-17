Büşra Kayıkçı X Modakaşmir - Kuledibi No:1 İlk başörtülü piyanist olan Büşra Kayıkçı ve minimalist müzik tarzını destekleyen Modakaşmir tekstil sektöründe bir ilke imza atarak büyük bir sanat projesi gerçekleştirdi.

Marka – Sanatçı iş birliği sonucu ortaya çıkan Kuledibi No:1 bestesi Modakaşmir Youtube kanalında yayında. Modakaşmir sponsorluğunda Büşra Kayıkçı'nın bestelediği şarkı 24.07.2020 tarihinde aynı zamanda Spotify'da sizlerle olacak.

Sanatın her kesime hitap edebilen güçlü bir dili olduğunu savunan ve daha gür çıkması gereken seslerin yanında yer alan Modakaşmir iş ve sanat hayatından kimselerin merakla beklediği projeyi izleyici ile buluşturdu.

Aylar süren hazırlık aşamasından sonra Büşra Kayıkçı'nın notaları Onur Sarsıcı'nın çektiği klip ile buluştu. Klibin konseptini oluşturan Modakaşmir şalları ile oluşturulan ortam seyir zevkini yükselten bir detay olmuş.

1984'ten bu yana sektörde yer alan firma sanat camiası içerisinde yer alan müslüman kadınların desteklenmesi ve başarı kazanması adına büyük bir adım attı. Kuledibi No:1 bestesine Modakaşmir Youtube kanalından ulaşabilirsiniz.