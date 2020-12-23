Büşra Kayıkçı, PSM Online'da konser verecek
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Büşra Kayıkçı, PSM Online'da konser verecek

23.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:26
Büşra Kayıkçı, PSM Online'da konser verecek

Piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı, online ortamda sanatseverlerle buluşacak.

Piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı, online ortamda sanatseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM'nin çevrim içi platformu, PSM Online'da gerçekleşecek konser, 7 Şubat'ta izlenebilecek.

Genç sanatçı Kayıkçı, minimalist, neoklasik ve ambient tarzda eserlerden oluşan bir repertuvarı müzikseverlere sunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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