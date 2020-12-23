Büşra Kayıkçı, PSM Online'da konser verecek
23.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:26
Piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı, online ortamda sanatseverlerle buluşacak.
Piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı, online ortamda sanatseverlerle buluşacak.
Zorlu PSM'nin çevrim içi platformu, PSM Online'da gerçekleşecek konser, 7 Şubat'ta izlenebilecek.
Genç sanatçı Kayıkçı, minimalist, neoklasik ve ambient tarzda eserlerden oluşan bir repertuvarı müzikseverlere sunacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk