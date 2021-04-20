Büşra Işıldar, Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi

Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporculardan Büşra Işıldar finale yükseldi.

Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporculardan Büşra Işıldar finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Kielce kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 81 kilo yarı final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar, Polonyalı Martyna Jancelewicz'i mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Büşra Işıldar, finalde Rus Kseniia Olifirenko ile 22 Nisan Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan