Büşra Işıldar Dünya şampiyonu oldu

Polonya'da düzenlenen Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kilo final müsabakasında ringe çıkan milli sporcu Büşra Işıldar, Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup ederek altın madalya kazandı ve Dünya şampiyonu oldu.