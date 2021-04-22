Büşra Işıldar Dünya şampiyonu oldu
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Büşra Işıldar Dünya şampiyonu oldu

Büşra Işıldar Dünya şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Polonya'da düzenlenen Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kilo final müsabakasında ringe çıkan milli sporcu Büşra Işıldar, Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup ederek altın madalya kazandı ve Dünya şampiyonu oldu.

Polonya'da düzenlenen Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kilo final müsabakasında ringe çıkan milli sporcu Büşra Işıldar, Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup ederek altın madalya kazandı ve Dünya şampiyonu oldu.

Büşra Işıldar çeyrek finalde Hintli rakibi Khushi'yi, yarı finalde Polonyalı Martyna Jancelewicz'i mağlup ederek finale yükselmişti.

Büşra Işıldar'a altın madalyasını Türkiye Boks Federasyonu Genç Kadınlardan Sorumlu Asbaşkan Pınar Kuçinoğlu takdim etti. - İSTANBUL

Büşra Işıldar Dünya şampiyonu oldu
Büşra Işıldar Dünya şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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