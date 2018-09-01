Büşra Develi, Eski Sevgilisi Burak Deniz'in Evinin Karşısındaki Kafede Görüntülendi

Oyuncu Büşra Develi, geçtiğimiz hafta, üç yıllık sevgilisi Burak Deniz'le barıştığı iddialarını yalanlamış ve menajeriyle görüntülenmişti. Önceki akşam yine menajeriyle buluşan güzel oyuncu, eski sevgilisinin evinin karşısındaki kadefe objektiflere takıldı.

BURAK'IN EVİNİN KARŞISINDA OTURDU

Menajeriyle dinlenmek için eski sevgilisi Burak'ın evinin karşısındaki kafeyi tercih eden Büşra Develi, elindeki fotoğraf makinesiyle sık sık menajerinin fotoğraflarını çekti.

"BARIŞMADIK"

'Bizim Hikaye' adlı dizide başrolü paylaştığı Hazal Kaya ile önceki akşam görüntülenen Burak Deniz, Büşra Develi ile barıştıkları ve tiyatro gösterisine gittikleri yönündeki haberleri şu sözlerle yalanlamıştı: "O fotoğraftakiler biz değildik ve barışmadık"