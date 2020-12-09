Büşra Develi: Ataerkil baskı görmedim

Oyuncu Büşra Develi, yeni projelerine hazırlanıyor. 27 yaşındaki oyuncu, güçlü kadın rollerini sevdiğini çünkü kadınların çoğunluk olduğu bir evde büyüdüğünü söyledi: "4 kız kardeşin yer aldığı bir evde büyüdüm. Ne ergenliğimde ne de çocukluğumda ataerkil bir baskıyla karşılaşmadım. Kadınları seven ve onlara değer veren çok kadınlı bir aileydi."

Develi, "Oyunculuk size nasıl bir güç kattı?" sorusuna şu cevabı verdi: "Oyunculuk bana gerçek anlamda güç verdi. Bir kadının kendi mesleğinin olması ve kendini ifade edebilmesi çok önemli. Bu güç senin ikili ilişkilerine, arkadaşlıklarına ve aşk hayatına da yansıyor. Gördüğüm tüm kadın hikayeleri kadının draması üzerine kurulu. Bunlar kadın hikayesi değil. Kadının gündelik yolculuğuna odaklanmalıyız."

Kaynak: Hürriyet