Büşra Demirayak, Antalya'daki kick boks şampiyonasından birincilikle döndü
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Büşra Demirayak, Antalya'daki kick boks şampiyonasından birincilikle döndü

Büşra Demirayak, Antalya'daki kick boks şampiyonasından birincilikle döndü
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası full contact kategorisi 65 kiloda birinciliğe ulaşan Büşra Demirayak, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası full contact kategorisi 65 kiloda birinciliğe ulaşan Büşra Demirayak, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Büşra Demirayak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmaya zor şartlar içinde hazırlandığını ve Karabağlarlıların destekleriyle yarışmaya gittiğini söyledi. Onları mahcup etmeden birincilikle İzmir'e döndüğünü belirten Büşra Demirayak, "Bana maddi ve manevi destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi hedefim Milli Takım'da hocalarımızla iyi bir eğitim ve kamp dönemi geçirip, İtalya'daki dünya şampiyonasından ülkemize altın madalya ile dönmek. İnşallah bu da çalışmamızla, azmimizle olacak." dedi.

Öte yandan AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Eyce de Büşra Demirayak'ı ziyaret ederek, başarısından dolayı kutladı. Büşra'nın aldığı madalya ile Karabağlar'ın gururu olduğunu belirten Eyce, Büşra'nın başarılarının devam edeceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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