Büşra Cin kimdir? Büşra Cin sevgilisi Özcan Korkmaz kimdir? Büşra Cin'i kim öldürdü?

Bayramın ilk günü 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin'in erkek arkadaşının evinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Üniversiteli Büşra Cin'in ölümünde yaşanan dehşet sonrası genç kızın gözaltına alınan sevgilisi Özcan Korkmaz, 'kasten adam öldürme' şüphesiyle tutuklandı. Geniş kapsamlı aramaların sonucunda kayıp silah yatağın altında bulundu.

BÜŞRA CİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Aydın'ın Nazilli ilçesi, bayramın ilk günü 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin'in erkek arkadaşının evinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Yaşanan dehşet sonrası genç kızın gözaltına alınan sevgilisi Özcan Korkmaz (29), 'kasten adam öldürme' şüphesiyle tutuklandı.

Kavga sonrası evi terk ettiğini, eve geldiğinde ise sevgilisini yatakta kanlar içinde bulduğunu söyledi. Geniş kapsamlı aramanın ardında kayıp silah, yatağın altında bulundu. Silahın bulunması sonrası polis, genç kızın intihar değil, cinayete kurban gittiği üzerinde durmaya başladı. Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmada, Büşra'nın esrarengiz ölümünü kriminalden gelecek sonuç çözecek.