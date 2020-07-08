BUSMEK'te yeni dönem kayıtları başladı
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BUSMEK'te yeni dönem kayıtları başladı

Bursa'da 15 yıldır 250 bini aşkın kişiyi ücretsiz sanat ve meslek eğitimleriyle buluşturan BUSMEK'te heyecanla beklenen yeni eğitim dönemi ön kayıtları başladı.

BUSMEK'te yeni dönem kayıtları başladı
08.07.2020 12:00 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:04

BUSMEK, 2020-2021 eğitim döneminde 400 grupta 250 branşla nitelikli eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Kurslara internet sitesinden online ön kayıt yapılabileceği gibi aynı zamanda BUSMEK kurs merkezlerinden de kayıt yaptırılabilecek. Ayrıca IOS ve Android tabanlı cep telefonlarından "BUSMEK" uygulamasını indirerek de ön kayıt yapılabilecek.

Başvuru nasıl yapılır?

Kurs merkezlerimize kayıt yaptırmak isteyen kursiyer adaylarımız busmek.bursa.bel.tr adresindeki "Online Başvuru" kısmına tıklayarak başvuru yapabilirler. Ya da IOS ve Android tabanlı mobil uygulamamızı cep telefonlarına indirebilir ve uygulama içerisinde yer alan "Online Başvuru" bölümünden ön kayıtlarını yapabilirler.

Ön kayıt için kursiyer TC KİMLİK NUMARASINI girerek, ilgili tüm seçenekleri hatasız ve doğru bir şekilde doldurmalıdır. Bilgileri hatalı olan kursiyerlerin kayıtları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca Merinos Yönetim Merkezi'nden veya 0(224) 254 30 30 numaralı telefon ile eğitimler ve başvurular hakkında bilgi alınabilir.

Kontenjanı dolan bazı branşlarda (kurs bitiş tarihine göre) yeni gruplar açılacaktır. Yeni kayıtlardan haberdar olmak için duyuruları takip edebilirsiniz.

Başvuruda dikkat edilecek hususlar:

Bir eğitim dönemi içerisinde en fazla 3 kursa gitme şansınız bulunmaktadır. Fakat, ilk aşamada günü ve saatleri çakışmadığı sürece iki farklı branşa aynı anda gidebilirsiniz. İki branştan biri bittiği takdirde üçüncüye başvurabilirsiniz. Ayrıca 2. ve 3. başvurular BUSMEK Merinos Yönetim Merkezi öğrenci İşleri personeli ya da kaydolmak istediğiniz branşın bulunduğu kurs merkezi tarafından yapılmaktadır.

Üçüncü başvurunuzu; başvuru yaptığınız kursun, bitiş tarihinden sonra başlayacak olan kursa yapabilirsiniz. (Örneğin; "İngilizce A1" kursuna başlayan bir kursiyer, devam eden kursunun bitiş tarihinden sonra başlayacak olan başka bir kursa da başvuru yapabilir.) Başvuru yaparken dersin başlangıç bitiş tarihine dikkat ediniz. Her başvurunuzu kursların başlangıç ve bitiş tarihleri çakışmayacak şekilde yapmalısınız.

Kayıt esnasında tercih yaparken yaş ve cinsiyet durumunuza göre sistem otomatik olarak sizi yönlendirecektir.

Başvuru sıralamanız uygun olduğunda branş öğretmeni ile başvurunuzla ilgili ön görüşme için cep telefonunuza SMS gönderilecektir. SMS gönderildiği halde mesajda yer alan ön görüşme tarih ve saatinde ön görüşmeye katılmadığınızda kaydınız iptal edilecektir.

Yeni dönem 7 Eylül'de başlıyor

İstihdama yönelik mesleki teknik eğitimlerin yanı sıra, el sanatları, geleneksel Türk-İslam sanatları, bilişim teknolojileri, yabancı dil, kişisel gelişim gibi birçok farklı alanda eğitimler veren BUSMEK 7 Eylül'de kapısını kursiyerlere açacak.

Kaynak: Bültenler

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