Busmek'te Kayıtlar Başladı

Bursa'da 13 senedir 200 bini aşkın kişiye ücretsiz sanat ve meslek eğitimi veren BUSMEK'te, yeni dönem ön kayıtlar başladı. Kesin kayıt listesinin 24 Eylül tarihinden itibaren oluşturulacağı ve 2018-2019 yılı eğitimlerinin 1 Ekim Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), yeni dönemde 415 grupta 250 branşla nitelikli eğitimlerine hız kesmeden devam edecek. BUSMEK, ön kayıtları kabul etmeye başladı. 250 farklı branşta düzenlenen kurslara 'busmek.bursa.bel.tr' adresinden online ya da BUSMEK kurs merkezlerinden kayıt yaptırılabiliyor. Ayrıca ios ve android tabanlı cep telefonlarından 'BUSMEK' uygulaması indirilerek, sistem kullanılabiliyor. Yeni dönemde BUSMEK'te olmak isteyenler, kurumun Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yer alan merkezine giderek ya da 0(224) 254 30 30 numaralı telefondan 'eğitim ve başvurularla alakalı' bilgi alabilecek.

Bir eğitim döneminde en fazla 3 kursa gitme hakkı bulunan kursiyerler, iki branşa aynı anda devam etme imkanına sahip olabiliyor. Yeni eğitim ve öğretim dönemine 1 Ekim Pazartesi günü başlanacak olan BUSMEK'te, herkese yönelik bir branş yer alıyor. Kurumda, 24 Eylül tarihinden itibaren kesin kayıt listelerinin oluşturulması planlanıyor. BUSMEK, bu yıl da istihdama yönelik mesleki ve teknik eğitimlerin yanı sıra el sanatları, geleneksel Türk-İslam sanatları, bilişim teknolojileri, yabancı dil ve kişisel gelişim gibi birçok farklı alanda eğitim verecek. - BURSA