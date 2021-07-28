BUSKİ yöneticilerine iş sağlığı güvenliği eğitimi
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BUSKİ yöneticilerine iş sağlığı güvenliği eğitimi

BUSKİ yöneticilerine iş sağlığı güvenliği eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından genel müdür, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ile şube müdürlerine yönelik 'İşveren/İşveren Vekilinin Hukuki Sorumluluğu' ve 'Yöneticiler için Risk Değerlendirme' eğitimi düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından genel müdür, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ile şube müdürlerine yönelik 'İşveren/İşveren Vekilinin Hukuki Sorumluluğu' ve 'Yöneticiler için Risk Değerlendirme' eğitimi düzenlendi.

Su ve kanal idareleri arasında 'TSE İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi' almayı başaran ilk kurum olan sahip BUSKİ Genel Müdürlüğü, kurum içi eğitimleri ara vermeden sürdürüyor. BUSKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından organize edilen 'İşveren/İşveren Vekilinin Hukuki Sorumluluğu' ve 'Yöneticiler için Risk Değerlendirme' eğitimine, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ile şube müdürleri katıldı. BUSKİ Konferans Salonu'ndaki eğitimde, iş kazalarında asıl işveren, alt işveren ilişkisi doğrultusunda müteselsil sorumluluklardan dolayı doğabilecek hukuki, cezai ve idari sorumluluklar anlatıldı. Eğitimlerde ayrıca, iş sağlığı ve güvenliğinde risk değerlendirmenin tanımı ve önemi, tehlike ve risk kavramları, risklerden korunma ilkeleri, risk planı oluşturulması, risk değerlendirmesi metodunun hazırlanması ve uygulanma süreçleri hakkında bilgiler verildi. Eğitim sonunda katılımcılara eğitim katılım sertifikaları verildi.

Önceliğin insan hayatı olduğunu söyleyen BUSKİ Genel Müdürü Gülenç, bütün iş arkadaşlarının evlerinden sağlıklı bir şekilde iş yerlerine gelmelerini ve aynı şekilde ailelerinin yanına dönmelerini önemsediklerini belirtti. Gülenç, "İş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalarımız, TSE tarafından belgelendi. Yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın kendilerini daha fazla geliştirmesi amacıyla eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Bu eğitimlerle tüm çalışanlarımız, BUSKİ'yi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın vizyonu doğrultusunda daha ileri noktalara götürecektir" dedi. - BURSA

BUSKİ yöneticilerine iş sağlığı güvenliği eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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