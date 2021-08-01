BUSKİ yerleşkesindeki riskli bina yıkıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BUSKİ yerleşkesindeki riskli bina yıkıldı

BUSKİ yerleşkesindeki riskli bina yıkıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük iştiraklerinden biri olan BUSKİ Genel Müdürlüğü, Acemler yerleşkesinde riskli yapı olarak değerlendirilip tahliye edilen Abone İşleri Dairesi Başkanlığı binasını yıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük iştiraklerinden biri olan BUSKİ Genel Müdürlüğü, Acemler yerleşkesinde riskli yapı olarak değerlendirilip tahliye edilen Abone İşleri Dairesi Başkanlığı binasını yıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yatırımlarında büyük rol oynayan BUSKİ Genel Müdürlüğü, Acemler yerleşkesindeki riskli yapıları ortadan kaldırarak çalışanlara ve abonelere daha rahat ve güvenlik ortamda hizmet imkanı sunuyor. 1989 yılında kanunla kurulan BUSKİ'nin ilk yönetim binası olma özelliğine sahip bina, yapılan tetkikler neticesinde riskli yapı olarak değerlendirilerek tahliyesine karar verildi ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle yıkıldı.

Yıkım öncesinde, binada kullanıma müsait olan malzemeler, BUSKİ'nin ilgili birimlerinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere söküldü ve ihtiyaç duyulan yerlere montajı yapılarak değerlendirildi. 1977 yılında, Bursa Belediyesi Sular İdaresi adıyla hizmete açılan bina, BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün kurulması sonrasında, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşların abonelik hizmetlerini vermek üzere kullanıldı.

Yıkımı gerçekleştirilen binada görev yapan Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, yine BUSKİ yerleşkesi içerisinde bulunan ve bir dönem lojman olarak, sonrasında da uzun süre Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Birimlerine de ev sahipliği yapmış olan B Blokta yapılan tadilat ve tamirat işlemleri sonucunda buraya taşındı. Müşteri memnuniyeti çerçevesinde abonelere yeni binada daha kaliteli ve ferah bir ortamda hizmet verilmeye devam edilecek.

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen yıkım töreniyle boşalan alan, BUSKİ'nin daha kaliteli hizmet verebilmesini temin için ihtiyaçlar doğrultusunda planlanarak kullanılacak. - BURSA

BUSKİ yerleşkesindeki riskli bina yıkıldı
BUSKİ yerleşkesindeki riskli bina yıkıldı
BUSKİ yerleşkesindeki riskli bina yıkıldı
BUSKİ yerleşkesindeki riskli bina yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu
Rehabilitasyon merkezinin yatakhanesinde yangın çıktı! 200 hasta tahliye edildi
Rehabilitasyon merkezinin yatakhanesinde yangın çıktı! 200 hasta tahliye edildi
Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Tuğba Özay Seda Sayan Yusuf Güney
Spor Metin Oktay Hakan Reçber Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BUSKİ yerleşkesindeki riskli bina yıkıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 11:43:36. #1.14#

title