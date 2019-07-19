BUSKİ laboratuvarlarına ‘Yeterlik Belgesi’

BUSKİ Atıksu Laboratuvarları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen belgelendirme tetkiki neticesinde 'Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi'ni almaya hak kazandı.

BUSKİ laboratuvarlarına ‘Yeterlik Belgesi’

BUSKİ Atıksu Laboratuvarları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen belgelendirme tetkiki neticesinde 'Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Kaynak: Dunya.com

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