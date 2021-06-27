Buski Laboratuvar Personeline Metot Eğitimi
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Buski Laboratuvar Personeline Metot Eğitimi

Buski Laboratuvar Personeline Metot Eğitimi
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27 HAZİRAN 2021BASIN BÜLTENİBUSKİ laboratuvar personeline metot eğitimiBURSA - Sahip olduğu kalite yönetim belgeleri, akreditasyon ve parametre sayıları, son teknolojik imkanlar ile donatılmış uluslararası geçerliliği olan içmesuyu ve atıksu laboratuvarları ile alanında örnek alınan bir...

27 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

BUSKİ laboratuvar personeline metot eğitimi

BURSA - Sahip olduğu kalite yönetim belgeleri, akreditasyon ve parametre sayıları, son teknolojik imkanlar ile donatılmış uluslararası geçerliliği olan içmesuyu ve atıksu laboratuvarları ile alanında örnek alınan bir kurum olmayı başaran BUSKİ, kurumsal kapasiteyi daha üst noktalara taşımak için gerçekleştirdiği eğitim etkinlikleriyle de adından söz ettiriyor.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında "Metot Geçerli Kılma ve Ölçüm Belirsizliği" eğitimi iki bölüm halinde BUSKİ Dobruca içmesuyu ve Doğu atık su arıtma tesislerinde gerçekleştirildi.

30 kişilik laboratuvar personelinin katıldığı, 10 gün ve 90 saat süren eğitimde, genel istatistik kavramı ve tanımlayıcı istatistikleri, hipotez kurabilme ve uygulamaları, uygun istatistik programında analiz edebilme ve sonuçların değerlendirilmesi, istatistik verileri ile validasyon ve verifikasyon raporları düzenleyebilme gibi konuları işlendi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliğinden Doç. Dr. Efsun Dindar ve Gıda Mühendisliğinden Dr. Öğr. Üyesi Perihan Yolcı Ömeroğlu tarafından verilen eğitimler neticesinde eğitim alan personele katılım belgeleri de düzenlendi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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