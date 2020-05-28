BUSKİ kimseyi mağdur etmeyecek
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BUSKİ kimseyi mağdur etmeyecek

Bursa'da pandemi sürecinde Nisan ve Mayıs aylarında su sayaçlarını okumayıp, Ocak-Şubat-Mart aylarının ortalamasını faturalara yansıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Haziran ayından itibaren fiili sayaç okumalarına başlıyor.

BUSKİ kimseyi mağdur etmeyecek
28.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:46

Bursa'da pandemi sürecinde Nisan ve Mayıs aylarında su sayaçlarını okumayıp, Ocak-Şubat-Mart aylarının ortalamasını faturalara yansıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Haziran ayından itibaren fiili sayaç okumalarına başlıyor. Bu arada sayaç okunmasının ardından abonelerin alacaklı çıkması halinde gerekli iade kurum tarafından yapılacak.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün Türkiye'de ilk olarak görüldüğü Mart ayından itibaren, kişisel hijyene bağlı su tüketiminin artmasına rağmen hiçbir şekilde su kesintisine gitmeyen BUSKİ Genel Müdürlüğü, bu süreçte abonelerine de her türlü kolaylığı sağladı. Özellikle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlardan kredi ile su yüklemesi yapan vatandaşların ayağına kadar hizmet götüren BUSKİ, bugüne kadar 831 abonenin kredi avans yüklemelerini abonelerin kapısında yaptı. Virüs salgınının önüne geçmek için Nisan ve Mayıs aylarında sayaç okuma işlemi yapmayan BUSKİ, bu aylarda Ocak -Şubat ve Mart ayı tüketimlerinin ortalamasını faturalara yansıttı.

Sayaç okuma başlıyor

Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte Haziran ayı itibariyle sayaç okumaya başlayacak olan BUSKİ, mesken grubu abonelerin su tüketim miktarı 15 metreküpü aşması halinde, aşan miktarı ikiye bölerek Temmuz ve Ağustos ayı faturalarına yansıtacak. Bunun yanında Haziran ayında yapılacak sayaç okumada, ilk üç aylık ortalama değerlerin esas alındığı Nisan ve Mayıs aylarında tüketimleri daha az olduğu tespit edilen abonelere, ödedikleri fazla tutar için mahsuplaşma/ iade yapılacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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