BUSKİ ekipleri sayaç okuma işlemine gelecek ay başlayacak Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde nisan ve mayıs aylarında su sayaçlarını okumayıp ocak-şubat-mart aylarının ortalamasını faturalara yansıtan Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), haziran ayından itibaren sayaç okuma işlemine başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde nisan ve mayıs aylarında su sayaçlarını okumayıp ocak-şubat-mart aylarının ortalamasını faturalara yansıtan Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), haziran ayından itibaren sayaç okuma işlemine başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre BUSKİ, mesken grubu abonelerin su tüketim miktarı 15 metreküpü aşması halinde, aşan miktarı ikiye bölerek temmuz ve ağustos faturalarına yansıtacak.

Ayrıca haziran ayında yapılacak sayaç okumada, ilk 3 aylık ortalama değerlerin baz alındığı nisan ve mayısta tüketimleri daha az olduğu saptanan abonelere, ödedikleri fazla tutar için mahsuplaşma/iade yapılacak.

Kaynak: AA