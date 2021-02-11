BUSKİ'den su sayaç ve tesisatları için don uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, su sayaçları ve su tesisatlarında meydana gelebilecek don tehlikesine karşı abonelerini uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pazartesi gününden itibaren soğuk havanın etkisini arttırmasıyla birlikte kar yağışlarının önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda, Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşme ihtimaline karşı su sayaçları ve tesisatlarda meydana gelebilecek don tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Açıkta olan su borularının soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılması ve cam yünü, talaş gibi çeşitli izolasyon malzemeleriyle izole edilmesi gerektiği belirtilerek, buz tutmuş su sayacının herhangi bir ısıtıcı ile ısıtılmaması gerektiğine işaret edildi.

Alınan önlemlere rağmen, yaşanabilecek sorunların çözümüne yönelik "Alo 185 BUSKİ" çağrı merkezinden yardım istenebileceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler