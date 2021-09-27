BUSKİ'den kış mesaisi - Haberler
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BUSKİ'den kış mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
BUSKİ'den kış mesaisi

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte oluşabilecek su baskınları ve taşkınlara karşı tedbir alan BUSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin ana yollarında mazgal temizliği yapıyor.

BURSA (İHA) - Kış aylarının yaklaşması ile birlikte oluşabilecek su baskınları ve taşkınlara karşı tedbir alan BUSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin ana yollarında mazgal temizliği yapıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin her noktasında çalışmalarına devam ediyor. Şehrin doğu ve batı kanadından aynı anda başlayan çalışmalarda yaklaşık 500 adet mazgalın temizlenmesi hedefleniyor. Gündüz saatlerinde trafiğin yoğun olmasını göz önünde bulunduran ekipler, gece trafiği aksatmadan çalışmalarını gerçekleştiriyor. Batçıklarda bulunan mazgallar temizlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı işleyen altyapı ağının oluşumuna yönelik çalışmalarını Bursa'nın her bölgesinde sürdüren BUSKİ Genel Müdürlüğünün, vatandaşlara kaliteli hizmet sunabilmek için bütün ekip ve ekipmanlarını seferber ettiğini vurguladı. BUSKİ Genel Müdürlüğü marifetiyle belirlenen güzergahlarda temizlik çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği bilgisini veren Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ olarak Bursa şehrine canla başla hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - BURSA

BUSKİ'den kış mesaisi

BUSKİ'den kış mesaisi

BUSKİ'den kış mesaisi

BUSKİ'den kış mesaisi

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