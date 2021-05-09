BUSKİ'de tam kapanma seferberliği
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BUSKİ'de tam kapanma seferberliği

BUSKİ'de tam kapanma seferberliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü de tam kapanmayı fırsata çevirerek, özellikle normal zamanlarda trafik yoğunluğunun fazla olduğu ana arterlerde adeta hizmet seferberliği başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü de tam kapanmayı fırsata çevirerek, özellikle normal zamanlarda trafik yoğunluğunun fazla olduğu ana arterlerde adeta hizmet seferberliği başlattı.

Bursa'nın sorunsuz bir altyapı ağına kavuşturulması için içme suyu, kanalizasyon, dere ıslahı, arıtma tesisleri, tarımsal sulama ve enerji gibi her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştürmeye devam ediyor. Tam kapanma döneminde zemin seviyesinin altında kalan rögar kapakları ve yağmursuyu ızgaraları BUSKİ ekipleri tarafından bir bir onarıyor.

Ulaşım ve trafikte oluşabilecek sorunları en aza indirmek için özellikle ana yollarda bulunan rögar kapakları ve yağmursuyu ızgaraları ile ilgili çalışmalar sokağa çıkma kısıtlamalarında hızlandırıldı. BUSKİ ekipleri, Ankara Yolu, İzmir yolu, Mudanya Yolu, Atatürk Caddesi, Setbaşı Caddesi, İnönü Caddesi, Eski Gemlik Yolu, Yalova Yolu, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Orhaneli Yolu, Dobruca Caddesi, Dikkaldırım Caddesi ve Balat Belde Caddesinde yapılacak çalışmalarla yaklaşık 500 adet rögar kapağı ve yağmursuyu ızgarasını onarıp asfalt seviyesine getirmeyi planlanıyor. - BURSA

BUSKİ'de tam kapanma seferberliği
BUSKİ'de tam kapanma seferberliği
BUSKİ'de tam kapanma seferberliği
BUSKİ'de tam kapanma seferberliği
BUSKİ'de tam kapanma seferberliği
BUSKİ'de tam kapanma seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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