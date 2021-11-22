22 KASIM 2021

BASIN BÜLTENİ

BUSKİ'de hedef: Sıfır atık ve temiz çevre

BURSA - Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü'nde görev yapan 33 çalışan, asli görevlerinin yanı sıra 'çevre görevlisi' olarak da kuruma hizmet veriyor.

Çevre görevlileri, gelişen durum ve koşullara göre güncellenen çevre mevzuatına ilişkin konularda, düzenli aralıklarla gerçekleştirilen eğitim seminerleri aracılığıyla bilgilendiriliyor.

Bu doğrultuda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda BUSKİ çevre görevlilerine, "Çevre Mevzuatı" konulu eğitim verildi. "Sıfır Atık", "Atık Yönetmeliği", "Su Yönetmeliği" ve "2872 Sayılı Çevre Kanunu" hakkında bilgilendirmeler yapılan eğitim seminerinde, çevre kavramı içerisine giren bütün başlıklar mercek altına alındı. Çevre sorunlarının toplumsal ve ekonomik gelişmeye paralel olarak, her geçen gün artış gösterdiğine değinilen seminerde, bu durumun, yaşam döngüsünü tehdit eder seviyelere ulaştığı uyarısında bulunuldu. Tabiatın doğal dokusunun, insan kaynaklı müdahalelerle tahrip edildiğine işaret edilen seminerde, buna "dur" diyebilmenin yolunun "çevre bilinci"nden geçtiğine dikkat çekildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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