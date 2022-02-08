BUSKİ Bursa su kesintisi: 8 Şubat 2022 Busa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

BURSA (Haberler.com) - Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Şubat Salı günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Şubat Salı Bursa su kesintisi saatleri...

8 ŞUBAT BURSA SU KESİNTİLERİ

Durum: Beklemede

Karacabey İlçesi Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç,Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Akhisar, İsmetpaşa, Beylik, Ovaesemen, Sazlıca ve Ovahamidiye Mahallelerinde su alma yapısındaki bulanıklık nedeniyle arıtmadan su verilememektedir. 08/02/2022 tarihinde 12:00 ile 20:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 08/02/2022 12:00 ~ 08/02/2022 20:00

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi Yunuseli Mahallesi 8. Kumru Sokak ve civarinda 15.01.2022 -15.02.2022 tarihleri arasinda 10:00-18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 15/01/2022 10:00 ~ 15/02/2022 15:00

Kesim Zamanı:15/01/2022 10:00

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Durum: Kesildi

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi 33. Cadde ve civarında 15.01.2022 - 28.02.2022 tarihleri arasında 10:00 ile 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 15/01/2022 10:00 ~ 28/02/2022 18:00

Kesim Zamanı:15/01/2022 10:00

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