BUSKİ Bursa su kesintisi: 7 Şubat 2022 Busa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 7 Şubat Pazartesi günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 7 Şubat Pazartesi Bursa su kesintisi saatleri...

7 ŞUBAT BURSA SU KESİNTİLERİ

Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi Yunuseli Mahallesi 8. Kumru Sokak ve civarinda 15.01.2022 -15.02.2022 tarihleri arasinda 10:00-18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 15/01/2022 10:00 ~ 15/02/2022 15:00

Kesim Zamanı:15/01/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi Akpınar Sokak ve civarı arıza nedeniyle 07.02.2022 tarihinde 12:00 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 07/02/2022 12:00 ~ 07/02/2022 14:00

Kesim Zamanı:07/02/2022 12:00

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Çanak Sokak ve civarında arıza nedeniyle 07/02/2022 tarihinde 15.00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 07/02/2022 15:00 ~ 07/02/2022 17:00

Kesim Zamanı:07/02/2022 15:00

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Durum: Kesildi

Nilüfer İlçesi Üçevler Mahallesi Tanay Caddesi ve civarında arıza nedeniyle 07/02/2022 tarihinde 14:00 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 07/02/2022 14:00 ~ 07/02/2022 16:00

Kesim Zamanı:07/02/2022 14:00

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Durum: Kesildi

Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi Akpelin Sokak ve civarında arıza nedeniyle 07/02/2022 tarihinde 15.00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 07/02/2022 15:00 ~ 07/02/2022 17:00

Kesim Zamanı:07/02/2022 15:00

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Küplüpınar Mahallesi Yan Sokak ve civarında 07/02/2022 tarihinde 11:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 07/02/2022 11:00 ~ 07/02/2022 13:00

Kesim Zamanı:07/02/2022 11:00

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Namık Kemal Mahallesi OVA Sokak ve civarı arıza nedeniyle 07.02.2022 tarihinde 14:00 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 07/02/2022 14:00 ~ 07/02/2022 16:00

Kesim Zamanı:07/02/2022 14:00

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Durum: Kesildi

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi 33. Cadde ve civarında 15.01.2022 - 28.02.2022 tarihleri arasında 10:00 ile 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 15/01/2022 10:00 ~ 28/02/2022 18:00

Kesim Zamanı:15/01/2022 10:00

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