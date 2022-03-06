BUSKİ Bursa su kesintisi: 6 Mart 2022 Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6Mart Pazar günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6Mart Pazar Bursa su kesintisi saatleri...

6 MART BURSA SU KESİNTİLERİ

Durum: Kesildi

Nilüfer İlçesi Dağyenice Mahallesi ve civarında arıza nedeniyle 05.03.2022 tarihinde 15:30 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 05/03/2022 15:30 ~ 05/03/2022 18:00

Kesim Zamanı:05/03/2022 15:30

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesi Yaldız Sokak ve civarında 05.03.2022 tarihinde 15.00 ile 18:00 saatleri arasında arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 05/03/2022 15:00 ~ 05/03/2022 18:00

Kesim Zamanı:05/03/2022 15:00

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Yildirim Ilcesi Millet Mahallesi Mete Sokak, 9. Aralik Sokak ve civarinda 04.03.2022 - 20.03.2022 tarihleri arasinda 10:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 04/03/2022 10:00 ~ 04/03/2022 18:00

Kesim Zamanı:04/03/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Yıldırım İlçesi Çınarönü Mahallesi Aytuğ Sokak ve civarı arıza nedeniyle 06.03.2022 tarihinde 09:50 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 06/03/2022 09:50 ~ 06/03/2022 12:00

Kesim Zamanı:06/03/2022 09:50

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Gemlik Ilcesi, Umurbey Mahallesi ve civarinda 22/02/2022 - 18/03/2022 tarihleri arasinda 10:00 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Çalismanin erken tamamlanmasi durumunda, sebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebilecektir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 22/02/2022 10:00 ~ 18/03/2022 18:00

Kesim Zamanı:22/02/2022 10:00

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Mustafakemalpasa Ilcesi, Hamidiye Mahallesi, Yalintas Caddesi, Güven Sokak, Sehit Fedai Çakir Sokak ile civarinda 04.03.2022-04.04.2022 tarihleri arasinda, 10:00-18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 04/03/2022 10:00 ~ 04/04/2022 18:00

Kesim Zamanı:04/04/2022 10:00

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