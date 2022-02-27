BUSKİ Bursa su kesintisi: 27 Şubat 2022 Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

BURSA (Haberler.com) - Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Şubat Pazar günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 27 Şubat Pazar Bursa su kesintisi saatleri...

27 ŞUBAT BURSA SU KESİNTİLERİ

Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Sinan Sokak ve civarı arıza nedeniyle 25.02.2022 tarihinde 12:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirin zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 25/02/2022 12:00 ~ 25/02/2022 13:00

Kesim Zamanı:25/02/2022 12:00

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Dürdane Mahallesi ve civarında arıza nedeniyle 26/02/2022 tarihinde 17:50 ile 19:50 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir

Plan.Tar: 26/02/2022 17:50 ~ 26/02/2022 19:50

Kesim Zamanı:26/02/2022 17:50

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Durum: Kesildi

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi 33. Cadde ve civarında 15.01.2022 - 28.02.2022 tarihleri arasında 10:00 ile 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 15/01/2022 10:00 ~ 28/02/2022 18:00

Kesim Zamanı:15/01/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi Olgun Sokak ve civarı arıza nedeniyle 27.02.2022 tarihinde 14:45 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 27/02/2022 14:45 ~ 27/02/2022 16:00

Kesim Zamanı:27/02/2022 14:45

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Tayakadın Mahallesi Bahçe Sokak ve civarı arıza nedeniyle 25.02.2022 tarihinde 11:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 25/02/2022 11:00 ~ 25/02/2022 13:00

Kesim Zamanı:25/02/2022 11:00

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