BUSKİ Bursa su kesintisi: 26 Şubat 2022 Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

BURSA (Haberler.com) - Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 26 Şubat Cumartesi günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Şubat Cumartesi Bursa su kesintisi saatleri...

26 ŞUBAT BURSA SU KESİNTİLERİ

Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Mustafakemalpasa Ilcesi Fevzidede, Sevketiye ve Serefiye Mahalleleri ve civarinda 18.02.2022 - 18.03.2022 tarihleri arasinda 10:00 17:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 18/02/2022 10:00 ~ 18/03/2022 17:00

Kesim Zamanı:18/02/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Sinan Sokak ve civarı arıza nedeniyle 25.02.2022 tarihinde 12:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirin zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 25/02/2022 12:00 ~ 25/02/2022 13:00

Kesim Zamanı:25/02/2022 12:00

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi Nene Hatun Caddesi ve civarı arıza nedeniyle 26.02.2022 tarihinde 11:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 26/02/2022 11:00 ~ 26/02/2022 13:00

Kesim Zamanı:26/02/2022 11:00

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Durum: Kesildi

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi 33. Cadde ve civarında 15.01.2022 - 28.02.2022 tarihleri arasında 10:00 ile 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 15/01/2022 10:00 ~ 28/02/2022 18:00

Kesim Zamanı:15/01/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Kemerçeşme Mahallesi Yeni Yalova Yolu Caddesi ve civarı arıza nedeniyle 25.02.2022 tarihinde 14:30 ile 15:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü olarak kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 25/02/2022 14:30 ~ 25/02/2022 15:30

Kesim Zamanı:25/02/2022 14:30

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Durum: Kesildi

Osmangazİ İlçesi Atıcılar Mahallesi Tuncer Sokak ve civarı arıza nedeniyle 25.02.2022 tarihinde 11:30 ile 13:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 25/02/2022 11:30 ~ 25/02/2022 13:30

Kesim Zamanı:25/02/2022 11:30

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Tayakadın Mahallesi Bahçe Sokak ve civarı arıza nedeniyle 25.02.2022 tarihinde 11:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 25/02/2022 11:00 ~ 25/02/2022 13:00

Kesim Zamanı:25/02/2022 11:00

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