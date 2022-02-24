BUSKİ Bursa su kesintisi: 24 - 25 Şubat 2022 Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 24 Şubat Perşembe günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Şubat Perşembe Bursa su kesintisi saatleri...

24 ŞUBAT BURSA SU KESİNTİLERİ

Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Dürdane Mahallesi ve civarı arıza nedeniyle 224.02.2022 tarihinde 12:00 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 24/02/2022 12:00 ~ 24/02/2022 14:00

Kesim Zamanı:24/02/2022 12:00

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Mustafakemalpasa Ilcesi Fevzidede, Sevketiye ve Serefiye Mahalleleri ve civarinda 18.02.2022 - 18.03.2022 tarihleri arasinda 10:00 17:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 18/02/2022 10:00 ~ 18/03/2022 17:00

Kesim Zamanı:18/02/2022 10:00

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Durum: Kesildi

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi 33. Cadde ve civarında 15.01.2022 - 28.02.2022 tarihleri arasında 10:00 ile 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 15/01/2022 10:00 ~ 28/02/2022 18:00

Kesim Zamanı:15/01/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Yıldırım İlçesi Vatan Mahallesi Kısmet Caddesi ve civarı arıza nedeniyle 24.02.2022 tarihinde 10:20 ile 11:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 24/02/2022 10:20 ~ 24/02/2022 11:00

Kesim Zamanı:24/02/2022 10:20

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Soğukkuyu Mahallesi Şehit Onbaşı Tolga Taştan Sokak ve civarı arıza nedeniyle 24.02.2022 tarihinde 14:00 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 24/02/2022 14:00 ~ 24/02/2022 15:00

Kesim Zamanı:24/02/2022 14:00

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Gemlik Ilcesi, Umurbey Mahallesi ve civarinda 22/02/2022 - 18/03/2022 tarihleri arasinda 10:00 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Çalismanin erken tamamlanmasi durumunda, sebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebilecektir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 22/02/2022 10:00 ~ 18/03/2022 18:00

Kesim Zamanı:22/02/2022 10:00

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Durum: Beklemede

Karacabey İlçesi Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç,Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Akhisar, İsmetpaşa, Beylik, Ovaesemen, Sazlıca ve Ovahamidiye Mahallelerinde su alma yapısındaki bulanıklık nedeniyle arıtmadan su verilememektedir. 24/02/2022 tarihinde 15.30 ile 24:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 24/02/2022 15:30 ~ 24/02/2022 23:59

Kesim Zamanı:

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