BUSKİ Bursa su kesintisi: 22-23 Şubat 2022 Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Şubat Salı günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Şubat Salı Bursa su kesintisi saatleri...

22 ŞUBAT BURSA SU KESİNTİLERİ

Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa İlçesi Fevzidede, Şevketiyle ve Şerefiye Mahalleleri ve civarında 18.02.2022 - 18.03.2022 tarihleri arasında 10:00 17:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 18/02/2022 10:00 ~ 18/03/2022 17:00

Kesim Zamanı:18/02/2022 10:00

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Gemlik Ilcesi, Umurbey Mahallesi ve civarinda 22/02/2022 - 18/03/2022 tarihleri arasinda 10:00 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Çalismanin erken tamamlanmasi durumunda, sebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebilecektir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 22/02/2022 10:00 ~ 18/03/2022 18:00

Kesim Zamanı:22/02/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Nilüferköy Mahallesi Nilüfer Caddesi ve civarı arıza nedeniyle 22.02.2022 tarihinde 15:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 22/02/2022 15:00 ~ 22/02/2022 17:00

Kesim Zamanı:22/02/2022 15:00

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Durum: Kesildi

Nilüfer Ertuğrul Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Cadde ve civarında arıza nedeniyle 22.02/2022 tarihinde 16:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 22/02/2022 14:00 ~ 22/02/2022 16:00

Kesim Zamanı:22/02/2022 14:00

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Durum: Kesildi

Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi Mahmudiye Sokak ve civarı arıza nedeniyle 22.02.20122 tarihinde 11:30 ile 14:00 saatleri su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir

Plan.Tar: 22/02/2022 11:30 ~ 22/02/2022 14:00

Kesim Zamanı:22/02/2022 11:30

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Veysel Karani Mahallesi Kır Sokak ve civarı arıza nedeniyle 2202.2022 tarihinde 10.00 ile 12:00 saatleri arısında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 22/02/2022 10:00 ~ 22/02/2022 12:00

Kesim Zamanı:22/02/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi Hastane Cadde ve civarı arıza nedeniyle 22.02.2022 tarihinde 09:00ile 11:00 saatleri arasında arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 22/02/2022 09:00 ~ 22/02/2022 11:00

Kesim Zamanı:22/02/2022 09:00

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Durum: Kesildi

Yldırım İlçesi Duaçınar Mahallesi Savaş Sokak ve civarı arıza nedeniyle 22.02.2022 tarihinde 10:30 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 22/02/2022 10:30 ~ 22/02/2022 13:00

Kesim Zamanı:22/02/2022 10:30

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Durum: Kesildi

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi 33. Cadde ve civarında 15.01.2022 - 28.02.2022 tarihleri arasında 10:00 ile 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 15/01/2022 10:00 ~ 28/02/2022 18:00

Kesim Zamanı:15/01/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Yıldırım İlçesi Yıldırım Mahallesi Kamacı sokak ve civarı arıza nedeniyle 22.02.2022 tarihinde 16:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 22/02/2022 16:00 ~ 22/02/2022 18:00

Kesim Zamanı:22/02/2022 16:00

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