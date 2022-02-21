BUSKİ Bursa su kesintisi: 21-22 Şubat 2022 Busa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 21 Şubat Pazartesi günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 21 Şubat Pazartesi Bursa su kesintisi saatleri...

21 ŞUBAT BURSA SU KESİNTİLERİ

Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi 49 Sokak ve civarı arıza nedeniyle 21.02.2022 tarihinde 12:00 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 21/02/2022 12:00 ~ 21/02/2022 14:00

Kesim Zamanı:21/02/2022 12:00

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Durum: Kesildi

Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi Balkan Sokak ve civarı arıza nedeniyle 21.02.2022 tarihinde 15:30 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 21/02/2022 15:30 ~ 21/02/2022 17:30

Kesim Zamanı:21/02/2022 15:30

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Durum: Kesildi

Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi Leylak Sokak ve civarı arıza nedeniyle 21.02.2022 tarihinde 14:00 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 21/02/2022 14:00 ~ 21/02/2022 16:00

Kesim Zamanı:21/02/2022 14:00

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Durum: Kesildi

Yıldırım İlçesi 152 Evler Mahallesi,Beyazıt Mahallesi,Şükraniye Mahallesi,Ortabağlar Mahallesi,Erikli Mahallesi,Esenevler Mahallesi,Değirmenönü Mahallesi,Karapınar Mahallesi,Çınarönü Mahallesi,Arabayatağı Mahallesi,Yavuzselim Mahallesi,Hacıvat Mahallesi,Şirinevler Mahallesi ve civarı Ana İsale hattındaki arıza nedeniyle 20.02.2022 tarihinde saat 20:00 ile 21.02.2022 tarihinde 08:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 20/02/2022 20:00 ~ 21/02/2022 08:00

Kesim Zamanı:20/02/2022 20:00

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Durum: Kesildi

Yıldırım İlçesi Yunusemre Mahallesi Kıyıcı Sokak ve civarı arıza nedeniyle 21.02.2022 tarihinde 14:30 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 21/02/2022 14:30 ~ 21/02/2022 16:00

Kesim Zamanı:21/02/2022 14:30

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Durum: Kesildi

Yıldırım İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi GülSokak ve civarında arıza nedeniyle 21.02.2022 tarihinde 16:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 21/02/2022 16:00 ~ 21/02/2022 18:00

Kesim Zamanı:21/02/2022 16:00

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Durum: Kesildi

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi 33. Cadde ve civarında 15.01.2022 - 28.02.2022 tarihleri arasında 10:00 ile 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 15/01/2022 10:00 ~ 28/02/2022 18:00

Kesim Zamanı:15/01/2022 10:00

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