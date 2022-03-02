BUSKİ Bursa su kesintisi: 2 Mart 2022 Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Mart Çarşamba günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Mart Çarşamba Bursa su kesintisi saatleri...

2 MART BURSA SU KESİNTİLERİ

Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Gemlik Ilcesi, Umurbey Mahallesi ve civarinda 22/02/2022 - 18/03/2022 tarihleri arasinda 10:00 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Çalismanin erken tamamlanmasi durumunda, sebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebilecektir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 22/02/2022 10:00 ~ 18/03/2022 18:00

Kesim Zamanı:22/02/2022 10:00

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Mustafakemalpasa Ilcesi Fevzidede, Sevketiye ve Serefiye Mahalleleri ve civarinda 18.02.2022 - 18.03.2022 tarihleri arasinda 10:00 17:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 18/02/2022 10:00 ~ 18/03/2022 17:00

Kesim Zamanı:18/02/2022 10:00

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