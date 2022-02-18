BUSKİ Bursa su kesintisi: 18-19 Şubat 2022 Busa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Şubat Cuma günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 18 Şubat Cuma Bursa su kesintisi saatleri...

18 ŞUBAT BURSA SU KESİNTİLERİ

Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Mustafakemalpasa Ilcesi Fevzidede, Sevketiye ve Serefiye Mahalleleri ve civarinda 18.02.2022 - 18.03.2022 tarihleri arasinda 10:00 17:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 18/02/2022 10:00 ~ 18/03/2022 17:00

Kesim Zamanı:18/02/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesi Turan Sokak ve civarı arıza nedeniyle 18.02.2022 tarihinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumda sular bildirilen zamandan daha önce yapılabileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 18/02/2022 10:00 ~ 18/02/2022 13:00

Kesim Zamanı:18/02/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi Çam Sokak ve civarı arıza nedeniyle 18.02.2022 tarihinde 09:30 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 18/02/2022 09:32 ~ 18/02/2022 12:00

Kesim Zamanı:18/02/2022 09:30

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Kuruçeşme Mahallesi Burçaltı Sokak ve civarında arıza nedeniyle 18.02.2022 tarihinde 10:30 ile 12:00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 18/02/2022 10:30 ~ 18/02/2022 12:00

Kesim Zamanı:18/02/2022 10:30

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Durum: Kesildi

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi 33. Cadde ve civarında 15.01.2022 - 28.02.2022 tarihleri arasında 10:00 ile 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 15/01/2022 10:00 ~ 28/02/2022 18:00

Kesim Zamanı:15/01/2022 10:00

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