BUSKİ Bursa su kesintisi: 17-18 Şubat 2022 Busa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 17 Şubat Perşembe günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 17 Şubat Perşembe Bursa su kesintisi saatleri...

17 ŞUBAT BURSA SU KESİNTİLERİ

Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa İlçesi Fevzidede, Sevketiye ve Serefiye Mahalleleri ve civarında 18.02.2022 - 18.03.2022 tarihleri arasinda 10:00 17:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 18/02/2022 10:00 ~ 18/03/2022 17:00

Kesim Zamanı:18/02/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi Batı Sokak ve civarı arıza nedeniyle 17.02.2022 tarihinde 16:00 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 17/02/2022 16:00 ~ 17/02/2022 19:00

Kesim Zamanı:17/02/2022 16:00

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Durum: Kesildi

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Ovaakça Merkez, Ovaakça Çeşmebaşı, Ovaakça Eğitim, Ovaakça Santral Mahalleleri ile civarında 17.02.2022 tarihinde 10:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 17/02/2022 10:00 ~ 17/02/2022 18:00

Kesim Zamanı:17/02/2022 10:00

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Durum: Kesildi

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi 33. Cadde ve civarında 15.01.2022 - 28.02.2022 tarihleri arasında 10:00 ile 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 15/01/2022 10:00 ~ 28/02/2022 18:00

Kesim Zamanı:15/01/2022 10:00

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