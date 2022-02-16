BUSKİ Bursa su kesintisi: 16-17 Şubat 2022 Busa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 16 Şubat Çarşamba günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 16 Şubat Çarşamba Bursa su kesintisi saatleri...

16 ŞUBAT BURSA SU KESİNTİLERİ

Durum: Kesildi

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Ovaakça Merkez, Ovaakça Çeşmebaşı, Ovaakça Eğitim, Ovaakça Santral Mahalleleri ile civarında 16.02.2022 tarihinde 10:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 15/02/2022 10:00 ~ 15/02/2022 18:00

Kesim Zamanı:15/02/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi Nilüfer Sokak ve civarı arıza nedeniyle 15.02.2022 tarihinde 12:00 ile 21:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 15/02/2022 12:00 ~ 15/02/2022 21:00

Kesim Zamanı:15/02/2022 12:00

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi Yunuseli Mahallesi 8. Kumru Sokak ve civarinda 15.01.2022 -15.02.2022 tarihleri arasinda 10:00-18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 15/01/2022 10:00 ~ 15/02/2022 15:00

Kesim Zamanı:15/01/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi Özce Sokak ve civarında arıza nedeniyle 16.02.2022 tarihinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 16/02/2022 10:00 ~ 16/02/2022 13:00

Kesim Zamanı:16/02/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Cadde ve civarında arıza nedeniyle 16/02/2022 tarihinde 10:30 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 16/02/2022 10:30 ~ 16/02/2022 13:00

Kesim Zamanı:16/02/2022 10:30

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi Gezici Sokak ve civarı arıza nedeniyle 16/02/2022 tarihinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir

Plan.Tar: 16/02/2022 10:00 ~ 16/02/2022 13:00

Kesim Zamanı:16/02/2022 10:00

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Durum: Kesildi

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi 33. Cadde ve civarında 15.01.2022 - 28.02.2022 tarihleri arasında 10:00 ile 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 15/01/2022 10:00 ~ 28/02/2022 18:00

Kesim Zamanı:15/01/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Yıldırım İlçesi Eğitim Mahallesi Işık Sokak ve civarında arıza nedeniyle 16/02/2022 tarihinde 09:45 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 16/02/2022 09:45 ~ 16/02/2022 12:00

Kesim Zamanı:16/02/2022 09:45

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