BUSKİ Bursa su kesintisi: 10 Şubat 2022 Busa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Şubat Perşembe günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Şubat Perşembe Bursa su kesintisi saatleri...

10 ŞUBAT BURSA SU KESİNTİLERİ

Durum: Beklemede

BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Yildirim Ilcesi Samanli Mahallesi, Ismetiye Caddesi, Kumlukalan Yolu ve civarinda 12.02.2022 - 13.02.2022 tarihleri arasinda 10:00-18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 12/02/2022 10:00 ~ 13/02/2022 18:00

Kesim Zamanı:

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi Köşk Caddesi ve civarı arıza nedeniyle 10.02.2022 tarihinde 15:30 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 10/02/2022 15:30 ~ 10/02/2022 18:00

Kesim Zamanı:10/02/2022 15:30

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi Yunuseli Mahallesi 8. Kumru Sokak ve civarinda 15.01.2022 -15.02.2022 tarihleri arasinda 10:00-18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 15/01/2022 10:00 ~ 15/02/2022 15:00

Kesim Zamanı:15/01/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi Şehit J.Komd.Er Eyüp Gürsoy Sokak ve civarı arıza nedeniyle 09.02.2022 tarihinde 10:30 ile 12:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 09/02/2022 10:30 ~ 09/02/2022 12:30

Kesim Zamanı:09/02/2022 10:30

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Durum: Kesildi

Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi Otosansit ve civarı arıza nedeniyle 10.02.2022 tarihinde 16:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 10/02/2022 16:00 ~ 10/02/2022 17:00

Kesim Zamanı:10/02/2022 16:00

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Durum: Kesildi

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi 33. Cadde ve civarında 15.01.2022 - 28.02.2022 tarihleri arasında 10:00 ile 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 15/01/2022 10:00 ~ 28/02/2022 18:00

Kesim Zamanı:15/01/2022 10:00

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