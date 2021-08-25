BUSKİ borçlarını yapılandırmada son gün 31 Ağustos

25 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİBUSKİ borçlarını yapılandırmada son gün 31 AğustosBURSA - 30 Nisan 2021 ve öncesine ait BUSKİ'ye borcu olan abonelerin yararlanabilecekleri, ilk vade tarihine kadar peşin ödeme halinde, gecikme faizinde yüzde 90'a varan indirim ve 18 aya kadar taksit imkanı...

25 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

BUSKİ borçlarını yapılandırmada son gün 31 Ağustos

BURSA - 30 Nisan 2021 ve öncesine ait BUSKİ'ye borcu olan abonelerin yararlanabilecekleri, ilk vade tarihine kadar peşin ödeme halinde, gecikme faizinde yüzde 90'a varan indirim ve 18 aya kadar taksit imkanı sunan yapılandırma fırsatında son başvuru tarihi 31 Ağustos.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanunun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, BUSKİ'ye ait borçların yapılandırılması ve peşin ödemede, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınarak hesaplanacak tutardan, gecikme faizinde yüzde 90'a varan indirim imkanı sunuluyor. Buna göre, vade tarihi 30 Nisan 2021 ve öncesine ait ödenmemiş bulunan; "su ve atık su bedeli alacakları", "harcamalara katılma payı alacakları", "cezalar (hasar bedeli ve kaçak su zabıt varakası)" gibi borçlar, peşin ve taksitlendirme yolu ile ödenebilecek.

Başvurular 31 Ağustos 2021 Salı gününe kadar, BUSKİ merkez ve ilçe şube müdürlüklerine yapılabileceği gibi e-devlet uygulaması ile de yapılabilecek. Yasal takip başlatılan abonelerin ise BUSKİ'nin Acemler'deki merkez birimlerine başvurması gerekiyor.

İlk vade tarihi olan 30 Eylül 2021 tarihine kadar ödemelerin peşin yapılması durumunda, (Yİ-ÜFE endeksi dikkate alınarak hesaplanacak tutardan) gecikme faizinde yüzde 90'lık indirim, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; gecikme faizinde yüzde 50'lik indirim imkanı sağlanacak. Yapılandırılan borçlar iki ayda bir ödeme periyoduyla 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit şeklinde ödenebilecek.

Bu kanuna göre ödenmesi gereken birinci ve ikinci taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edilir.

Ancak, birinci ve ikinci taksitin süresinde ve tam ödenmemesi ile bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre