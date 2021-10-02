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Business, yeni teknolojilerle şehirleri akıllı hale getiriyor

AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Business, yeni teknolojilerle şehirleri akıllı hale getiriyor

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, "Hazırladığımız Akıllı Şehir Yol Haritası Raporu, akıllı şehir programlarının ülke ölçeğinde tasarlanması ve bütünsel bir biçimde uygulanması halinde, akıllı şehirlerin Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'na katkısının...

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, "Hazırladığımız Akıllı Şehir Yol Haritası Raporu, akıllı şehir programlarının ülke ölçeğinde tasarlanması ve bütünsel bir biçimde uygulanması halinde, akıllı şehirlerin Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'na katkısının yılda yaklaşık 30 milyar TL olacağını ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre Kestioğlu, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Marmara Urban Forum'da "Akıllı Şehir Tasarımında Dijital Dönüşüm Yolculuğu" paneline katıldı.

Özlem Kestioğlu, akıllı şehirlerin dijital dönüşüm yolculuğunda Vodafone olarak sundukları çözümleri anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kestioğlu, akıllı şehirlerin en temel özelliğinin çağın en önemli teknoloji enstrümanlarını şehir hayatına dahil edebilmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Vodafone Türkiye olarak, akıllı şehirlerin önümüzdeki dönemde ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olacağını düşünüyoruz. Bu tür şehirlerin bir lüks değil bir ihtiyaç olduğuna ve sürdürülebilir bir şehir hayatı için kentlerin hızla uçtan uca akıllı şehirler haline gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Akıllı şehirleşmede enerji veya atık toplama gibi tek bir dikey belirlemek yerine bütünsel bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. Dijitalleşme, bu bütünsel yaklaşımın hayata geçirilebilmesi için etkili bir araç.

Geçtiğimiz yıllarda Deloitte Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliği ve 23 büyükşehir belediyesinin katılımıyla, Akıllı Şehir Yol Haritası Raporu adıyla kapsamlı bir rapor hazırladık. Bu rapor, akıllı şehir programlarının ülke ölçeğinde tasarlanması ve bütünsel bir biçimde uygulanması halinde, akıllı şehirlerin Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'na katkısının yılda yaklaşık 30 milyar TL olacağını ortaya koydu. Bu doğrultuda, başta belediyeler olmak üzere kamu kurumlarının dijitalleşmesi için çalışıyor, şehirlerimizi dijital geleceğe hazırlamak için pek çok projeye imza atıyoruz. Bu projelerimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek."

Yeni bir dünya inşa etmede sürdürülebilirliğin çok önemli bir kaldıraç olacağının altını çizen Kestioğlu, burada da akıllı şehirler inşa etmenin önemli bir rol oynadığını aktardı.

Kestioğlu, "Biz Vodafone Business olarak şehirleri yeni teknolojilerle birlikte akıllı hale getirmek için bu alanlardaki projelerimizi önümüzdeki dönemde de 5G teknolojisiyle zenginleştirerek uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri
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