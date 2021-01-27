Business'tan KOBİ'leri dijital geleceğe taşıyan sanal fuara destek
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Business'tan KOBİ'leri dijital geleceğe taşıyan sanal fuara destek

27.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:27
Business'tan KOBİ'leri dijital geleceğe taşıyan sanal fuara destek

Vodafone Business, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha da önem kazanan dijitalleşmeyi ve bu alandaki gelişmeleri KOBİ'lere aktarmak amacıyla düzenlediği Dijitalleşme Sanal Fuarı'na katıldı.

Vodafone Business, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha da önem kazanan dijitalleşmeyi ve bu alandaki gelişmeleri KOBİ'lere aktarmak amacıyla düzenlediği Dijitalleşme Sanal Fuarı'na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business, fuarda açtığı stantta KOBİ'lere verimlilik ve tasarruf sağlayan çözümlerini tanıttı.

"Gelenekselden Yeni Normale Yolculuk" sloganıyla düzenlenen, KOBİ'lerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgiye erişmeleri, gerekli araçları tanımaları ve potansiyel iş birliklerini geliştirmelerinin hedeflendiği fuarda telekomünikasyon, yazılım ve e-ticaret sektöründen 100'e yakın şirket stant açtı.

Dijitalleşme Sanal Fuarı çerçevesinde KOBİ'lere yönelik eğitimlerle "Ekonomide Dijital Dönüşüm", "Yeni Normal: Dijitalleşme Paneli", "Yazılım Sektörünün Uluslararası Rekabette Konumlanması", "Dijitalleşmenin Anahtarı: ve 5G ve Nesnelerin İnterneti" başlıklı paneller de düzenlendi.

TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Saygın Baban'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yeni Normal: Dijitalleşme Paneli"ne Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, SAP IoT ve Çözümler Satış Direktörü Bülent Karal, Siemens Genel Müdür Yardımcısı Hakan Özdemir ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Naci Özgür Özel katıldı.

"Platformdan yararlananların sayısı 125 bin kişiyi buldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, KOBİ'lerin maliyetlerini azaltmak ve verimliliği artırmak için dijitalleşmeye odaklanması gerektiğini belirtti.

Müşterilerinin yüzde 99'unu KOBİ'ler ve esnafların oluşturduğunu bildiren Şahin, teknoloji iletişimi şirketi olarak özellikle KOBİ ve esnafın dijitalleşme yolculuğunda yanlarında olmaktan, uçtan uca çözümlerle onları yeniden şekillenen geleceğin dijital dünyasına hazırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Şahin, şunları kaydetti.

"Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarını analiz ederek başta bağlantı, veri merkezi ve siber güvenlik gibi çözümlerimizle rekabet avantajı sağlamalarına destek oluyoruz. KOBİ'lerimize e-ticaret ile mobil ve dijital pazarlama çözümlerimizle de yeni müşterilere erişim, işlerini büyütme ve verimlilik imkanı sunuyoruz. KOBİ'lerimize çözüm sunmakla yetinmedik, eğitime de odaklandık. Çünkü geleneksel iş yapış biçimlerini değiştirebilmeleri için KOBİ'lerin desteklenmesine büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede Vodafone Business KOBİ Eğitim Platformu'nu 2020 yılının eylül ayında hayata geçirdik. Platformda e-ticaretten dijital tarıma, e-ihracattan dijital pazarlamaya kadar birçok başlıkta KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu 100'e yakın alanda eğitimler ücretsiz veriliyor. Eylül ayından bu yana platformdan yararlananların sayısı 125 bin kişiyi buldu. Vodafone Business olarak KOBİ'lere dijitalleşmeyi kullanarak yeni dünyadaki fırsatları yakalayabilmeleri için destek olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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